Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu il ölkədə 3,5% civarında iqtisadi artım proqnozlaşdırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün keçirilən mətbuat konfransında Mərkəzi Bankın sədri Taleh Kazımov deyib.

“2025-ci ildə ÜDM-in artım proqnozunu 3-4% həcmində müəyyən etmişik” - AMB sədri əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.