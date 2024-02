​Messinin ilk imzaladığı müqavilənin kağızı bu qiymətə hərraca çıxarılır- FOTO

Messinin ilk müqaviləsinin imzalandığı kağız hərraca çıxarılır.

Lionel Messi 13 yaşında "Barselona" ilə ilk müqaviləsini bağlayıb. Kağız hərracda 380 min dollardan başlayan qiymətlə satışa çıxarılacaq.



2000-ci ilin dekabrında imzalanan sənəddə, Barselonanın direktoru Karles Rexaçın Messi ilə müqavilə imzalamaq öhdəliyi var. Müqaviləni həmçinin İspaniya klubunun transfer məsləhətçisi Xosep Minquella və Messini məsləhət görən menecer Horasio Qaqqoli imzalayıb. Messi bir ay sonra "Barselona"da oynamağa başlayır və ən çox qol vuran futbolçu olur. O, 16 yaşında debüt edib və Kataloniya klubunda 778 matçda 672 qol vurub. Hazırda 36 yaşında olan Messi 2021-ci ildə Paris St-Germain-ə getməzdən əvvəl "Barselona" ilə 10 La Liqa və dörd Çempionlar Liqası titulunu qazanıb. Kağızın üzərində mavi mürəkkəblə yazılmış müqavilədə belə deyilir:

"Barselonada, 14 dekabr 2000-ci ildə xanım Minguella və Horacionun iştirakı ilə, FC Barcelona-nın idman direktoru Karles Rexach, öz qərarı ilə bununla razılaşır: Razılaşdırılmış məbləğ qarşılığında Lionel Messi ilə müqavilə imzalayacağıq."

Müqavilə yazılan kağız mart ayında Britaniyanın Bonhams hərrac evi vasitəsilə satışa çıxarılacaq.

