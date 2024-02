Bu seçki məntəqələrinin nəticələri ləğv edildi - SİYAHI

“Bəzi məntəqələrdə səslərin etibarsızlığı müəyyən edilib. Nəticələr protokollar nəzərə alınaraq hesab olunmalıdır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Mərkəzi Seçki Komissiyası sədrinin müavini Rövzət Qasımov fevralın 11-də prezident seçkilərinin yekunları ilə bağlı keçirilən iclasda səsləndirib.

O bildirib ki, Seçki Məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq, aşağıdakı seçki məntəqələri üzrə nəticələr etibarsız hesab edilir və həmin seçki dairələri buraxılır.

41 saylı Gəncə-Samux-Goranboy seçki dairəsinin 38 saylı məntəqəsi, 61 saylı Qusar seçki dairəsinin 7 və 27 saylı seçki məntəqələri, 65 saylı Salyan-Biləsuvar-Neftçala seçki dairəsinin 9 saylı seçki məntəqəsi, 68 saylı Sabirabad-Şirvan seçki dairəsinin 2 saylı seçki məntəqəsi, 77 saylı Lənkəran şəhər seçki dairəsinin 7 və 31 saylı seçki məntəqələri, 92 saylı Göyçay–Ağdaş seçki dairəsinin 6 saylı seçki məntəqəsi, 99 saylı Bərdə seçki dairəsinin 2 saylı məntəqəsi, 114 saylı Şəki şəhər seçki dairəsinin 1 və 115 saylı Şəki kənd seçki dairəsi üzrə 6 saylı seçki məntəqələrində qanun pozuntuları aşkar edildiyindən etibarsız hesab edilir və buraxılır.

