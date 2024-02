Paytaxtda kirayə ev bazarında bahalaşma müşahidə olunur.



Metbuat.az xəbər verir ki, yeni mənzillərin baha olması vətəndaşları daha çox köhnə mənzilərə yönəldir. Bu da tələbatı artırır.

Bahalaşma ən çox hansı ərazilərdədir? ATV-nin “Xəbərin olsun” proqramı məsələ ilə bağlı videosüjet hazırlayıb.

Ətraflı videoda:

