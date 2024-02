Magistraturaya qəbul imtahanlarında yüksək bal toplayanlardan biri də Gültən Məhərrəmlidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkədə paylaşım edilib. ADNSU-nun İnformasiya texnologiyaları ixtisasının 4-cü kurs tələbəsi Gültən Məhərrəmli 2024/2025-ci tədris ili üçün ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanlarda 93 bal toplayaraq respublika birincisi olub.

