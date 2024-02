Uzun müddət Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet Teatrında quruluşçu rejissor vəzifəsində çalışan Xəyyam Kələntərli vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasından məlumat verilib.

Qeyd edək ki, Xəyyam Kələntərli tanınmış reper ABD Malikin atasıdır.

