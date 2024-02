Qız Əhmədin doğma bacısı deyilmiş - İDDİA / VİDEO

5 ailə üzvünü öldürməkdə şübhəli bilinən Əhməd Əhmədovla bağlı yeni detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Əhməd Əhmədovun qətlə yetirdiyi bacısı onun doğma bacısı olmayıb.

Bu barədə Space TV-də yayımlanan Amil Xəlilin müəllifi olduğu "Gəl danış" verilişində məlumat verilib. Verilişə qatılan Əfsanə adlı qonşu qadın bildirib ki, onun öldürdüyü şəxs Əhmədin doğma bacısı olmayıb. Qız atanın birinci ailəsindən olan övlad imiş. Əhməd isə Bikəxanımın birinci həyat yoldaşından olan övladı olub.

