Xəzər dənizində 3,4 maqnitudada zəlzələ qeydə alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə AMEA nəzdində Seysmoloji Xidmət Mərkəzinin Zəlzələlərin Tədqiqatı Bürosu məlumat yayıb.

Məlumata görə, zəlzələ ocağı 11 km dərinlikdə yerləşib.

