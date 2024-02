Azərbaycanda məşhur şirkət ləğv edilib.

Metbuat.az İqtisadiyyat.az-a istinadən xəbər verir ki, “Yeni Həyat” Şirkətlər Qrupuna daxil olan "Park Azure" Mənzil Tikinti Kooperativi ləğv olunduğunu elan edib. Şirkət 2012-ci ildə dövlət qeydiyyatına alınıb.

Şirkətin qanuni təmsilçisi Səlimov Rüfət Nəcəf oğludur.

