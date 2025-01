Bakıya bu tarixdə qar yağacaq? - RƏSMİ

Yerli KİV-də yanvarın 20-dən sonrakı iki gün ərzində Bakıda və ətraf ərazilərdə qar yağacağı, temperaturun kəskin enəcəyi ilə bağlı xəbərlər yayılıb.

Bu barədə Millli Hidrometeorologiya Xidmətindən Metbuat.az-ın sorğusuna cavab olaraq bildirilib ki, deyilən tarixə 10 gün qalıb və bununla bağlı qurum tərəfindən məlumat yayılacaq.

“Bizdə hələki növbəti 2-3 günün hava proqnozu ilə bağlı məlumatlar mövcuddur. Qarın yağması, hava şəraitinin dəyişməsi ilə bağlı məlumatlar olduqda informasiya veriləcək”, - deyə xidmətin mətbuat katibi qeyd edib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

