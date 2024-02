Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi Xocalı soyqırımının 32-ci il dönümü ilə bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfirliyin "X" hesabında paylaşım edilib.

"Bu gün Xocalı faciəsini yad edən bütün Azərbaycan xalqının qəminə şərikik. Belə vəhşiliklərin bir daha təkrarlanmaması üçün regionda sülhün bərqərar olması üçün çalışmaq lazımdır", - paylaşımda qeyd olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.