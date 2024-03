Xəbər verdiyimiz kimi, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində ölümlə nəticələnən yol qəzasında təqsirləndirilən tanınmış bloger "Nikosayağı" ləqəbi ilə tanınan Nicat Şakirliyə hökm oxunub. Hökmə əsasən, Nicat Şakirli cəzasını məntəqə tipli cəzaçəkmə müəssisəsində çəkməklə 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Metbuat.az Nicat Şakirliyə hökm oxunan anın görüntüsünü təqdim edir:

