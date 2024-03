Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi ilə Türkiyənin “BAYKAR” şirkəti arasında “Birgə Tədqiqat, Təkmilləşdirmə və İstehsalat Üzrə Əməkdaşlıq Müqaviləsi” imzalanıb.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə şirkətdən bildirilib.

“Müqavilənin faydalı olacağına ümid edirik” - məlumatda qeyd edilib.

