2023-cü ildə Azərbaycanda bank sektorunun müddətli xarici borcu 81.4% və ya 225 milyon ABŞ dolları artaraq 501.8 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nazirlər Kabinetinin 2023-cü ildə fəaliyyəti haqqında hesabatında bildirilib.

Hesabata görə, ötən ilinin sonuna bankların cəmi öhdəliklərinin 2%-i xarici borc təşkil edib. Əvvəlki ilin sonunda bu göstərici 1.1% idi.



