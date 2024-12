Ən bədbin 4 bürc - Mənfilərə köklənirlər

Bəzi bürclər həyata müsbət baxış tərzi ilə yanaşır, digərləri isə mənfi tərəflərə diqqət yetirməyə meyillidir. Astroloqlara görə, bu bürclər "neqativ ruhlu" kimi xarakterizə edilir. Gəlin, bu bürclərin xüsusiyyətlərinə və onların bu xasiyyətinin səbəblərinə nəzər salaq.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən ən bədbin dörd bürcü təqdim edir.

Əqrəb (23 oktyabr - 21 noyabr)

Əqrəblər dərin emosiyaları və güclü enerjiləri ilə tanınır. Lakin bu intensivlik bəzən onların hadisələrin mənfi tərəflərinə diqqət yetirməsinə səbəb ola bilər. Xəyanət və ya məyusluq yaşadıqları zaman bunu asanlıqla unuda bilmirlər və mənfi xatirələrə köklənirlər.

Qız (23 avqust - 22 sentyabr)

Detallara olan hədsiz diqqət Qız bürcünün hər şeyin mükəmməl olmasını istəməsinə gətirib çıxarır. Amma qüsurlar və çatışmazlıqlar qarşısında çox tənqidi yanaşa bilərlər. Bu isə onların hadisələrin müsbət tərəflərini görməsinə mane olur.

Dolça (20 yanvar - 18 fevral)

Dolçalar müstəqil düşüncə tərzi ilə seçilsə də, bəzən dünya və cəmiyyətin mənfi cəhətlərinə həddən artıq fokuslana bilərlər. Dəyişiklik arzusu ilə yaşayırlar, lakin mövcud problemlərə neqativ baxış sərgiləyirlər.

Balıqlar (19 fevral - 20 mart)

Balıqlar həssas və emosional dərinlikləri ilə tanınır. Tənqid və məyusluqlar onları asanlıqla təsir altına sala bilər. Öz daxili aləmlərinə çəkildikdə isə mənfi düşüncələrdə ilişib qala bilərlər.

