Bu ilin yanvar-fevral aylarında doğulan əkiz və üçəmlərin sayı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Statistika Komitəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, doğulan körpələr arasında oğlan uşaqlarının xüsusi çəkisi 53,8 faiz, qız uşaqlarının xüsusi çəkisi isə 46,2 faiz olub.

Körpələrdən 570-i əkiz, 33-ü üçəm doğulub.

