8 futbolçunun həbs olunması ilə bağlı DİN-dən açıqlama

Futbol üzrə Azərbaycan çempionatının I Liqa təmsilçisi "Mingəçevir"də ciddi araşdırmalar başlayıb. Komandanın 8 futbolçusunun adı oyun alverində iştirakda hallanır. Mənbəyə inansaq, həmin futbolçular artıq saxlanılıb.

Metbuat.az apasport.az-a istinadən xəbər verir ki, DİN-in Mətbuat Xidməti futbolçuların saxlanılması ilə bağlı iddialara aydınlıq gətirib.

Vurğulanıb ki, daxil olan müraciət üzrə araşdırma aparılır. Saxlanılan yoxdur.

Klub tərəfindən isə verilən məlumatda araşdırmaların davam etdiyi, hazırda futbolçuların öz evlərində olduğu bildirilib.

Baş məşqçi Ədəhim Niftəliyevin istefasının da mövzuya aiddiyəti yoxdur. Onunla yollar komandanın uğursuz çıxışı səbəbindən ayrılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.