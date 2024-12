Saat 09:00-da qaz kəsiləcək - Bu ərazilərdə

Sumqayıt şəhərinin qaz təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədilə görüləcək təmir-quraşdırma işləri ilə bağlı 27.12.2024-cü il tarixində saat 09:00-dan etibarən işlər başa çatanadək “Sumqayıt” QPS-dən qidalanan “Şəhər qazı-4(Sumqayıt)” ölçü qovşağından qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azəriqaz"dan məlumat verilib.

Bildirilib ki, təmir işləri aparılan müddətdə Sumqayıt şəhərinin böyük hissəsinin qaz təchizatının dayandırılması, günün ikinci yarısında işlər başa çatdıqdan sonra qaz təchizatının bərpası planlaşdırılır.

