Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Bakı-Qroznı reysini yerinə yetirən sərnişin təyyarəsi Qazaxıstanın Aktau şəhəri yaxınlığında qəzaya uğrayıb. Qəza nəticəsində vəfat edənlər arasında 13 yaşlı futbolçu Məhəmmədəli Eqanov da olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məhəmmədəlinin anası oğlunun təsirli görüntülərini paylaşıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

