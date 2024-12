Prezident Vergi Məcəlləsindəki dəyişiklikləri təsdiq etdi

Prezident İlham Əliyev Milli Məclisin dekabrın 16-da qəbul etdiyi "Vergi Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi haqqında" qanunu təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişikliklər yerli istehsal avtobusların satışı ƏDV-dən azad edilməsi, insanların mədəniyyət müəssisələrinə ödədiyi ƏDV-nin 50 %-i geri qaytarılması, bərpa olunan enerji layihələri ilə bağlı avadanlıqların idxalı vergidən azad edilməsini, dəmir yolu ilə daşınan tranzit yüklər yol vergisindən azad edilməsi və digər məsələləri əhatə edir.

