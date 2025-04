Almatı Prosesi ikitərəfli əlaqələri gücləndirir - Vüsal Hüseynov

"Azad edilmiş torpaqlarda vaxtilə yaşamış əhalinin layiqli qayıdışının və dayanıqlı reinteqrasiya prosesinin təşkili bu günün aktual məsələlərindəndir. Bu istiqamətdə ölkəmiz genişmiqyaslı infrastruktur layihələri həyata keçirir".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikirləri Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Bakıda keçirilən Almatı Prosesinin 3-cü Nazirlər Konfransının açılışında deyib.

Vüsal Hüseynov doğma yurdlarına qayıdan vətəndaşlarımız üçün müvafiq şəraitin yaradılmasına dəstək göstərən Almatı Prosesinin bir sıra iştirakçı dövlətlərinə təşəkkürünü bildirib.

O qeyd edib ki, Almatı Prosesi təkcə regional əməkdaşlığın inkişafına deyil, həm də iştirakçı ölkələrlə ikitərəfli əlaqələrin gücləndirilməsinə xidmət edir.

"Bu çərçivədə Azərbaycan ilə Türkiyə Respublikası, Qırğız Respublikası və Tacikistan Respublikası arasında miqrasiya sahəsində əməkdaşlığa dair hökumətlərarası sazişlər imzalanıb. Bundan öncə isə Qazaxıstan, Özbəkistan və Türkmənistanla da oxşar sənədlər imzalanaraq ikitərəfli əməkdaşlığın hüquqi bazası formalaşdırılıb", - deyə xidmət rəisi əlavə edib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

