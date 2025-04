Azərbaycan “çempion ölkə” statusuna layiq görülən ilk dövlət olub - Vüsal Hüseynov

"Azərbaycanın müasir miqrasiya idarəçiliyi modeli çoxtərəfli əməkdaşlıq prinsiplərinə əsaslanır. Ölkəmiz beynəlxalq təşəbbüslərdə, xüsusilə də qanuni miqrasiyanın təşviqi və miqrasiyanın inkişaf potensialından istifadə sahəsində fəal iştirak edir. Biz Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə sıx əməkdaşlıq edərək mühüm layihələr həyata keçiririk".

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu fikirləri Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov Bakıda keçirilən Almatı Prosesinin 3-cü Nazirlər Konfransının açılışında deyib.

Vüsal Hüseynov qeyd edib ki, bu fəaliyyətlərin nəticəsində Azərbaycan Cənub-Şərqi Avropa, Şərqi Avropa və Mərkəzi Asiya regionlarında “Təhlükəsiz, Nizamlı və Qanuni Miqrasiya üzrə Qlobal Pakt”ın səmərəli icrasına görə BMT-nin Miqrasiya Şəbəkəsi tərəfindən “çempion ölkə” statusuna layiq görülən ilk dövlət olub.

"Bu status həm milli səviyyədə qlobal paktın icrasını təmin etmək, həm də digər iştirakçı ölkələrlə birgə əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində öhdəlik və iradəmizi nümayiş etdirir", - deyə xidmət rəisi əlavə edib.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.