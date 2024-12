Türkiyənin “Fənərbağça” komandası 7 futbolçusu ilə yollarını ayıracaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul klubu qış transfer dövründə Sərdar Aziz, Samet Akaydın, Levent Mercan, Cengiz Ündər, Bartuğ Elmaz, Burak Kapacak və Allan Sen-Maksimen ilə vidalaşacaq. Komanda əvəzində 4 yeni oyunçu heyətinə cəlb edəcək.

“Fənərbağça” daha əvvəl İrfan Can Kahvəci ilə müqavilə müddətinin uzadılması barədə razılığa gəlib.

