Aktauda qəzaya uğrayan AZAL-a məxsus sərnişin təyyarəsində olan 2 ekipaj üzvü bort bələdçiləri Aydan Rəhimli və Zülfüqar Əsadov artıq Bakıdadırlar.

Metbuat.az REAL tv-yə istinadən xəbər verir ki, onlar AZAL-a məxsus təyyarə ilə ölkəyə qayıdıblar.

Aydan Rəhimli açıqlama vermək istəməsə də, Zülfüqar Əsadov özünü əla hiss etdiyini deyib.

Həmin görüntləri təqdim edirik:

