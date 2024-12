45 il sonra bunu bacardılar

İngiltərə Premyer Liqasının 18-ci turunda "Çelsi" öz meydanında "Fulhem"ə məğlub olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Stemford Bric"də baş tutan qarşılaşmada Enzo Mareskanın rəhbərlik etdiyi "Çelsi" 1:2 hesabı ilə uduzub.

Matçın 16-cı dəqiqəsində Koul Palmer "Çelsi"yə üstünlük gətirən qolu vurub. Ancaq "Fulhem" 82-ci dəqiqədə Harri Uilson və 90+5-ci dəqiqədə Rodriqo Munizin vurduğu qollarla qələbəni təmin edib.

Bu məğlubiyyətdən sonra "Çelsi" ardıcıl ikinci dəfə xalsız qalıb, 35 xalla turnir cədvəlində mövqeyini qoruyub. "Fulhem" isə bu nəticə ilə xallarını 28-ə yüksəldib.

Qeyd edək ki, "Fulhem" 45 il sonra "Çelsi"ni səfərdə məğlub etməyi bacarıb. Son olaraq komanda 1979-cu ildə "Çelsi" üzərində səfər qələbəsi qazanmışdı. Növbəti turda "Fulhem" öz meydanında "Bornmut"u qəbul edəcək, "Çelsi" isə səfərdə "İpsviç Taun"la qarşılaşacaq.

