"Ekipaj üzvlərinin peşəkarlığı nəticəsində 29 sərnişin sağ qalıb".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında AZAL-ın prezidenti Samir Rzayev deyib.

O bildirib ki, hazırda qəzanın baş vermə səbəbilə bağlı detallı araşdırılma aparılır: “Qara qutu tapılıb. Qara qutunun oxunması isə bağlı qanunvericiliyə uyğun proseslə hərəkət ediləcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.