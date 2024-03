​Gürcüstan regionda sülhün təmin edilməsinə töhfə verməyə hazırdır - İlia Darçiaşvili

Gürcüstan regionda sülhün təmin edilməsinə töhfə verməyə hazırdır.



Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Bakıda Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyənin XİN rəhbərlərinin 9-cu üçtərəfli görüşünün yekunları üzrə mətbuat konfransı zamanı Gürcüstanın xarici işlər naziri İlia Darçiaşvili deyib.

“Gürcüstan regionda sülhü təmin edilməsinin tərəfdarıdır və bu prosesə töhfə verməyə hazırıdr”, - deyə nazir bildirib.

Darçiaşvili Azərbaycan və Ermənistanın tezliklə sülh müqaviləsi imzalayacağına ümid etdiyini vurğulayıbı.

Nazir həmçinin tərəflərin regional layihələri müzakirə etdiyini qeyd edib.

