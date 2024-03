Bakıda yeni aeroport tikiləcək.

Metbuat.az bildirir ki, hava limanı Ələt Azad İqtisadi Zonasında yerləşəcək. Hava limanının 2026-cı ilin birinci rübünə kimi fəaliyyətə başlayacağı gözlənilir.

Bu barədə AzTV süjet hazırlayıb. Həmin sujeti təqdim edirik:



