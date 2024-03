Üç evdən oğurluq edən keçmiş məhkum tutuldu

Bakıda üç evdən oğurluq edən keçmiş məhkum tutulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Suraxanı Rayon Polis İdarəsi 33-cü Polis Bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə Zığ qəsəbəsi ərazisində müxtəlf vaxtlarda 3 evdən oğurluq etməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də oğurluq və narkotiklərlə əlaqəli cinayətlərə görə məhkum olunmuş Mürvət Əhədov müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Ondan marixuana da aşkar olunaraq götürülüb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.