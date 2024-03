Zaur Qəhrəmanov “Neftçi”nin Müşahidə Şurasının üzvü vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun özü sosial şəbəkə hesabında məlumat paylaşıb.

O, istefa səbəbini açıqlamayıb.

Qeyd edək ki, Z.Qəhrəmanov bu vəzifəyə 9 il əvvəl təyin olunmuşdu.

Onu da əlavə edək ki, Zaur Qəhrəmanov daha əvvəl “SOCAR Türkiyə”nin baş icraçı direktoru olub. O, ötən il vəzifəsindən azad edilərək SOCAR prezidentinin müşaviri təyin edilib.

