Türk milləti olaraq hər zaman Azərbaycanın yanındayıq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fikirləri Türkiyə Böyük Millət Məclisinin NATO PA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Mövlud Çavuşoğlu Şəhidlər xiyabanı və Türk Şəhidliyini ziyarəti zamanı jurnalistlərə açıqlamasında deyib.

“Qarabağ müharibəsi zamanı da qardaş ölkənin yanındaydıq. İndi sülh məsələsi istiqamətində də yanındayıq. Bunu Ararat Mirzoyanla görüşdə də demişəm”, - o əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.