İslandiyanın Baş naziri Katrin Yakobsdouttir istefa verib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, 2007-ci ildən bu postda olan nazirin istefasına səbəb prezident seçkilərində iştirak etməkdir.

Qeyd edək ki, İslandiyada prezident seçkiləri 1 iyunda olacaq.

