Bu il Azərbaycanda orta illik inflyasiya 5,5% olacaq - ADB

Asiya İnkişaf Bankının (ADB) proqnozlarına görə, 2024-cü ildə Azərbaycanda orta illik inflyasiya 5,5% təşkil edəcək, 2025-ci ildə isə daha sürətli iqtisadi artımla 6,5%-dək yüksələcək.

Metbuat.az APA-ya istindən xəbər verir ki, bu barədə bankın “Asiyanın inkişaf perspektivləri”nin aprel hesabatında deyilir.

“İnflyasiya nəzarətdə saxlanılmalı və hökumət proqnozlaşdırılan dövr ərzində qiymətlərə nəzarət etməlidir. Məzənnənin sabitliyinin qorunması idxal inflyasiyasının təsirini yumşaldacaq. Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) uçot dərəcəsini ən azı 2024-cü ilin ortalarına qədər eyni səviyyədə saxlayacağı gözlənilir, dəyişikliklər etməzdən əvvəl isə qiymət dinamikasını və istehlakçı əhval-ruhiyyəsini izlənəcək”, - bankdan qeyd ediblər.

