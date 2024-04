Keçid balları qaldırılır? - Təhsil eksperti DANIŞDI

Artıq bütün buraxılış imtahanlarının nəticələri açıqlanıb. İlk dəfə olaraq ölkə üzrə ümumilikdə 53 nəfər maksimum nəticə göstərib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu qədər şagirdin yüksək bal toplaması bir çox valideyni narahat edir. Onlar düşünür ki, bu göstəricini əsas gətirib, qəbul ballarını artıra bilərlər.

Bəs ekspertlər bu barədə nə deyir? Təhsil üzrə ekspert Kamran Əsədovun sözlərinə görə, balların kəskin şəkildə artması gözlənilmir.

Daha ətraflı "AtV Xəbər"in süjetində:

Seyranə Quliyeva / Metbuat.az



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.