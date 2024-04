Bakıdakı bu binaların bünövrəsi zəif imiş - VİDEO

Sosial şəbəkələrdə Qaradağ rayonu, Lökbatan qəsəbəsi, “Qobu Park-3” yaşayış massivindəki binalarda əyilmə olduğu və ərazidə bərkitmə işlərinin aparıldığı barədə görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sakinlər İTV-yə bildiriblər ki, binanın bünövrəsi zəif olduğundan artıq əyilməyə başlayıb.

Lökbatan qəsəbəsi üzrə Mənzil İstismar Sahəsinin nümayəndələri də ərazidə olublar. Onların sözlərinə görə, hazırda bərkitmə işləri bina 26-da aparılır. Növbə ilə deformasiyaya uğrayan digər binalardakı probemlərin də aradan qaldırılacağı vurğulanır.

Daha ətraflı süjetdə:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.