Moskvada işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rusiyalı həmkarı Vladimir Putinlə görüşü başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS məlumat yayıb.

