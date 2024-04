Cavanşir Məmmədovun ölümü ilə bağlı şok detallar məlum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ATV kanalında yayımlanan “Bizimləsən” verilişinin canlı yayımında açıqlama verilib. Müğənni Firuzə İbadova bildirib ki, həmin vaxt ona zəng gəlib.“Ona kimsə zəng edib. Telefon əlindən düşüb. Deyib ki, bu nömrəni qeyd edin. Üç dəfə bunu deyib və keçinib”, – deyə Firuzə İbadova bildirib.

Ətraflı videonu təqdim edirik:

