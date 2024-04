Moskvada Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Rusiya dövlət başçısı Vladimir Putinin Baykal-Amur magistralının (BAM) dəmir yolu sahəsinin veteranları və işçiləri ilə görüşü olub.

Metbuat.az-ın Report-a istinadən məlumatına görə, görüş BAM layihəsinin 50 illik yubileyi münasibətilə keçirilib.

