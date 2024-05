Zabrat qəsəbəsində evlər kütləvi şəkildə satışa çıxarılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, evlərin qiyməti olduqca ucuzdur. Əmlak ekspertləri bunu makler evləri kimi tanınan həyət evlərinin daha çox bu ərazidə olması ilə əlaqələndirirlər.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in süjetində:

