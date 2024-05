“30 il əvvəl bu gün Azərbaycan NATO-nun Sülh Naminə Tərəfdaşlıq proqramına qoşulub”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi “X” hesabında yazıb.

“Bu əlamətdar hadisə həm Cənubi Qafqazda, həm də bütün dünyada əməkdaşlığa, təhlükəsizliyin möhkəmləndirilməsinə və sülhün təşviqinə davamlı sadiqliyimizi vurğulayır”, - XİN qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.