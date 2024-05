Rusiya prezidenti Vladimir Putinin yeni limuzini təqdim edilib.

Metbuat.az rus mediasına istinadən xəbər verir ki, yeni avtomobil Kreml ətrafında nümayiş etdirilib, görüntülər Putinin mətbuat xidməti tərəfindən yayımlanıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

