İran prezidenti İbrahim Rəisinin qəzaya uğradığı helikopterin qalıqlarının görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı Telegram kanallarında fotolar paylaşılıb və İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahianın hadisə yerindən cəsədinin tapıldığı iddia olunub.

Həmin görüntünü təqdim edirik:

