Aparıcı Çinarə Əliyevanın övladının ölüm səbəbi məlum olub.

Metbuat.az azxeber.com-a istinadən xəbər verir ki, uşaq qeysəriyyə əməliyyatı ilə doğulduqdan sonra ağciyərində yırtıq əmələ gəldiyi məlum olub.



Nəticədə uşağın həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

