Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin Proqnozlar Bürosunun direktoru Gülşad Məmmədova hava haqqında proqnozu açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o Baku.tv-yə açıqlamasında Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi ərazilərində yağış yağacağını və şimşək çaxacağını ifadə edib. O bölgələrdə də yağış proqnozlaşdırıb.

