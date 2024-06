Vətən müharibəsi iştirakçısı Təbriz Nurəddinli müəllimlərin sertifikasiyası imtahanında 59 bal toplayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Gəncə-Daşkəsən Regional Təhsil İdarəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Gəncə şəhər İ.Məmmədov adına 27 nömrəli məktəb-liseyin riyaziyyat müəllimi Təbriz Nurəddinli "Cəbrayılın azad olunması", "Qubadlının azad olunması", "Laçının azad olunması" və "Vətən müharibəsi iştirakçısı" medalları ilə təltif olunub.

