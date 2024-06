Turalı öldürən şəxslə bağlı yeni faktlar üzə çıxdı - FOTO

İyunun 26-da paytaxtın Nərimanov rayonunda baş verən silahlı insidentdə qətlə yetirilən Tural Kosayevlə cinayətkar İsmayıl Allahverdiyev həmkəndli olublar.

Metbuat.az Oxu.az-a istinadən bildirir ki, hər iki şəxs Qazax rayonunun Daş Salahlı kəndindədir.

Bundan başqa, İ.Allahverdiyev müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusudur.

Qeyd edək ki, ötən gecə baş verən qətlin qız üstündə baş verdiyi bildirilir. Hadisəni törədən 19 yaşlı İsmayıl Allahverdiyev "Ya sən öləcəksən, ya mən", - deyərək 24 yaşlı Tural Kosayevi güllələyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.