Havada toz müşahidə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bakı şəhəri və Abşeron yarımadasının atmosfer havasında sinoptik şəraitlə əlaqədar gecə saatlarından başlayaraq toz müşahidə olunur.

Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəis müavini Gülnarə Abbasova bildirib ki, avtomatik stansiyalardan əldə edilən məlumatlara əsasən hazırda havada tozun miqdarı normadan 1.2- 1.4 dəfə artıqdır.

“Tozlu hava şəraitinin gün ərzində davam edəcəyi gözlənilir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.