Sentyabr ayından ilin sonuna qədər Kiyeva ayda 80-100 min sursat veriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çexiya Prezidenti Petr Pavel bildirib.

Eyni zamanda, bu ilin iyul və avqust aylarında Ukraynaya 50 min sursat veriləcək.

