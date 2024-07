Hələ seçkiqabağı təşviqat başlamayıb, media orqanları bunu nəzərə almalıdır.

Metbuat.az bildirir ki, bunu bu gün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında MSK sədri Məzahir Pənahov bildirib.

MSK sədri deyib ki, qeydə alınmış namizədlər belə hallara yol verməməlidir: “Belə hallar olsa, MSK araşdıraraq hətta həmin şəxsin namizədliyini də ləğv edə bilər”.

