Azərbaycanda bir gündə iki tələbə vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Azərbaycan Universitetləri" feysbuk səhifəsi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Xəzər Universitetinin tələbəsi Zəhra Hacıyeva uzun sürən ağır xəstəlikdən sonra, Zaur Abbasov isə qəfil ürəktutmasından bu gün vəfat edib.

